Parede de viaduto do aeroporto racha; Defesa Civil descarta queda

O viaduto de acesso ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek apresentou, nesta terça-feira (31), uma rachadura em uma de suas paredes.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) foram acionadas para avaliar a estrutura.

Após avaliação da parede de contenção, os engenheiros descartaram o risco de desabamento. Ainda assim, o viaduto ficara temporariamente interditado.

No último dia 25, após forte chuva, o viaduto ficou completamente alagado.