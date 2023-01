Inscrições abertas: GDF qualifica mulheres do Gama

Podem se inscrever brasileiras a partir de 16 anos natas, naturalizadas ou estrangeiras em situação regular no país em situação de vulnerabilidade

Como forma de auxiliar a entrada das mulheres no mercado de trabalho, o Governo do Distrito Federal (GDF) investe na qualificação profissional deste público. Estão abertas, até o próximo domingo (5/2), as inscrições para o projeto Mulheres Vencedoras – Gama, que conta com 360 vagas em seis cursos profissionalizantes. As interessadas podem preencher o formulário no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

São oferecidas qualificações em informática básica, auxiliar de escritório, design de sobrancelhas, cabeleireira profissional, maquiagem profissional e alongamento de unhas. Ao todo, são 60 vagas em cada um dos cursos, sendo 30 para cada turno (matutino e vespertino). As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h ou das 13h30 às 17h, na Quadra 28, Setor Central do Gama, com 80 horas de carga horária.

Podem se inscrever brasileiras a partir de 16 anos natas, naturalizadas ou estrangeiras em situação regular no país em situação de vulnerabilidade econômica e social e em situação de desemprego. Menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis. A preferência é de que as inscritas sejam moradoras do Gama.

“A intenção é desenvolver a equidade na área da empregabilidade e qualificar pessoas para atender às demandas. A participação das mulheres no mercado de trabalho é fundamental para o desenvolvimento econômico e social da região”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

O resultado final e a convocação das candidatas será divulgado a partir da próxima terça-feira (7/2). Nos dias 7 e 8, as convocadas deverão comparecer à Agência do Trabalhador do Gama (Setor Central – Condomínio do Ed. Beta Gama) para apresentar os documentos comprobatórios. As aulas estão previstas para terem início em 24 de fevereiro.

Após o término, qualificadas que tiverem frequência mínima de 75% da carga horária total e aproveitamento de 60% nas provas técnica e prática receberão o certificado do curso.

As informações são da Agência Brasília