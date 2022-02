Palmeiras retorna ao Brasil e recebe o apoio da torcida

O Palmeiras perdeu para o Chelsea neste sábado em Abu Dhabi, por 2 a 1, no segundo tempo da prorrogação, e não conseguiu o sonhado título

O Palmeiras chegou a São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, por volta das 13h30 deste domingo (13). Em sua chegada ao CT, o grupo foi recepcionado por cerca de 100 torcedores que incentivaram a delegação com gritos em apoio a Luan e pedidos para que Abel Ferreira continue no comando da equipe paulista.

O Palmeiras perdeu para o Chelsea neste sábado em Abu Dhabi, por 2 a 1, no segundo tempo da prorrogação, e não conseguiu o sonhado título do Mundial de Clubes.

Um dos mais exaltados pela torcida na chegada ao CT do Palmeiras foi o jogador Luan, que cometeu o pênalti que resultou no segundo gol do time inglês no Mundial. Aos gritos, um grupo apoiou o zagueiro até o momento em que ele deixou o CT. Ao sair com seu carro, o jogador abriu o vidro e acenou para os torcedores.

O treinador Abel Ferreira também foi um dos mais aplaudidos pela torcida. Alguns levaram placas para pedir a permanência do técnico português no Palmeiras.

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira (15) e já pensa no próximo jogo contra a Ferroviária, no dia seguinte, às 19h, no estádio Fonte Luminosa, pelo Campeonato Paulista.