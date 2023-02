Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional inicia a temporada 2023

Serão três concertos em fevereiro

No mês do Carnaval, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) abre os trabalhos da temporada 2023 com três concertos. As já tradicionais apresentações acontecem no Teatro Plínio Marcos, às terças-feiras, com exceção do dia 21, com justa pausa para a festa popular. Os amantes da música clássica poderão voltar a se encontrar com obras da transição do classicismo para o romantismo, nas composições de Ludwig van Beethoven (1770-1827), e revisitar também o romantismo norueguês de Edvard Grieg (1843-1907).

“A temporada de 2023 será muito rica e cheia de novidades. Faremos um ciclo completo das sinfonias e concertos de Beethoven, iniciando em fevereiro com as sinfonias números 1, 2 e 3. Nos meses seguintes teremos solistas importantes, como o pianista Eduardo Monteiro e o violinista alemão Oscar Bohorquez, apresentando obras do compositor alemão”, adianta o regente da OSTNCS, Claudio Cohen.

O primeiro concerto do ano traz o Ciclo Beethoven 2023, com a Abertura Egmont Op. 84 e as Sinfonias nº 1 e nº 2. As composições do germânico, que é um dos mais renomados e reconhecidos do mundo, retornam aos palcos do Teatro Plínio Marcos no dia 28, agora com a Abertura Leonora III e a Sinfonia nº 3, sempre com a regência de Cohen.

A novidade da temporada será a série ‘Os Compositores’, na qual a sinfônica homenageará diversos compositores da música de concerto, possibilitando ao público um aprofundamento em linguagens musicais menos divulgadas. A série começa neste mês de fevereiro com Grieg e terá a pianista russa Anastasiya Evsina como solista do ‘Concerto para Piano e Orquestra Op.16 em Lá Menor’, que será apresentado em 14/02. A série prevê ainda concertos dos compositores Claude Debussy, Jean Sibelius, Sergei Rachmaninov, Claudio Santoro e Carlos Gomes, entre outros.

Além disso, a partir de agora, toda sexta-feira um novo vídeo será publicado no canal do YouTube da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, revendo grandes momentos de apresentações anteriores do grupo.