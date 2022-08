Voluntariado: um ato de empatia e amor

Ser voluntário é se importar com aquele que tem menos ou quase nada, é ter capacidade de desenvolver empatia e prestar auxílio aos que mais necessitam

Por Michelle Bolsonaro*

Brasília, DF

Voluntariado é sinônimo de humanidade. É um ato de cidadania e amor ao próximo, cujos impactos engrandecem a todos os envolvidos nesta corrente do bem.

Ser voluntário é se importar com aquele que tem menos ou quase nada, é ter capacidade de desenvolver empatia e prestar auxílio aos que mais necessitam, principalmente nos momentos de mais dificuldade.

No dia 28 de agosto, o Brasil celebra o Dia Nacional do Voluntariado. Há três anos, em 9 de julho de 2019, por meio do Decreto nº 9.906, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado foi instituído. A partir dele, teve início um esforço concentrado cujo objetivo é fomentar a prática do voluntariado em todos os setores da sociedade, integrando de forma articulada ações que unam governo, organizações da sociedade civil e do setor privado. Tudo isso sem abrir mão do incentivo ao engajamento social, de modo a construir em fundações sólidas uma rede de colaboração para apoiar os que mais precisam.

O Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado tem um vasto campo de atuação e os participantes podem escolher entre diversas causas, cada uma delas fundamentais para uma sociedade que quer ser mais igualitária e humana. Os participantes podem se engajar em atendimentos a idosos, a imigrantes e refugiados, a mulheres, a pessoas com deficiências, a pessoas com doenças raras, a povos e comunidades tradicionais, a crianças e adolescentes, à população em situação de rua e à população em situação de vulnerabilidade social que apresenta dificuldades de acesso à água e a animais abandonados ou que sofreram maus tratos.

A pandemia do Covid-19 ressaltou a importância do voluntariado no Brasil. Devido à seriedade e comprometimento de todos os envolvidos, os resultados alcançados fizeram a diferença na vida de milhares de famílias.

A celeridade nas iniciativas do programa permitiram que itens de primeira necessidade chegassem a quem mais precisava. A mobilização do voluntariado, tanto dos doadores quanto das instituições parceiras, foi determinante para que a ajuda chegasse aos pontos mais distantes e de difícil acesso do País.

Nossa crença por um Brasil com mais proteção social e menos desigualdade passa pela união de esforços. Apenas por meio dele será possível avançar em nossos objetivos de cada vez mais amparar quem sofre.

Assim sendo, encerro expressando o meu profundo agradecimento a todos aqueles que adotaram o voluntariado como prática nos últimos três anos. Às vezes, uma pequena doação, um singelo ato de carinho, um pequeno socorro, podem fazer uma diferença que só quem recebe é capaz de entender.

Se você ainda não está engajado em nenhuma ação de voluntariado, permita-se viver essa experiência.

Tenho certeza de que, ao final, você estará mais leve e se sentirá orgulhoso por ter doado seu tempo, talento ou um pouco mais para ajudar aqueles que passam por dificuldades.

Feliz Dia Nacional do Voluntariado e parabéns ao Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado e a todos os envolvidos. Com vocês, o Brasil é um lugar melhor a cada dia!

Michelle Bolsonaro é a atual primeira-dama do Brasil desde 2019 por seu casamento com o 38.° Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro