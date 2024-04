Superando desafios e consolidando a jornada de inovação e sustentabilidade na América Latina

Por Agenor Leão*

Há alguns dias, recebemos com imensa satisfação o estudo recente do Euromonitor, que confirma a Natura como a marca líder de beleza e cuidados pessoais no Brasil e na América Latina. Essa posição é ainda mais significativa considerando o intenso período de integração das marcas Natura e Avon e nossa busca por eficiência dentro da companhia.

Superamos desafios operacionais de forma fundamental, embasados em dados e análises detalhadas, o que nos enche de orgulho ao constatar que a marca Natura permanece na vanguarda.

Durante esse período, a integração do negócio já abrange mais da metade nossa operação na América Latina, o que nos exigiu uma compreensão minuciosa dos comportamentos regionais de clientes finais e consultoras. Registramos um crescimento significativo em receita em diversas categorias chave, como perfumaria, sabonetes, cabelos, e maquiagem, consolidando nossa posição como uma marca emblemática.

Recentemente, estreamos no segmento de produtos para a casa com o lançamento de Bothânica, uma nova marca da Natura para cuidado, limpeza e perfumação da Casa e do Corpo. Itens como óleos de massagem, sabonetes líquidos, hidratantes para as mãos, velas aromáticas e home spray já estão disponíveis em mais de 30 lojas físicas da empresa, além de e-commerce. Queremos expandir a prática do conceito de Bem Estar Bem, razão de ser da Natura, para além dos cuidados com o corpo. Com a novidade, não somente conquistamos novos meios de atender a demandas de outros perfis de consumidores, que se interessam por itens de luxo para além do uso pessoal, como fornecemos opções diferenciadas para presentear alguém.

Reforçamos nosso pioneirismo e foco em inovação com o primeiro concentrado para o corpo do mundo, o Natura Ekos Concentrado de Castanha, que traz a máxima potência biocosmética, união da ciência e natureza pelo bem-estar e beleza, para reparar e fortificar até as camadas mais profundas da pele. O produto, desenvolvido inteiramente pelo time de P&D da Natura, tem uma apresentação inédita: ao misturar o concentrado com a água, ele se transforma em um poderoso concentrado em creme, além de um desodorante hidratante.

A estratégia da Natura na América Latina também é impulsionada pela inovação contínua nos

diversos canais de venda. Sabemos da importância do fortalecimento da nossa omnicanalidade para chegarmos aos clientes em mais oportunidades e reforçarmos nossa preferência de marca, apoiando inclusive a consultora de beleza. Com quase 900 lojas no Brasil, nos tornamos uma das maiores franquias do país, expandindo nosso alcance e a conveniência para os consumidores por meio de parcerias digitais estratégicas, resultando em uma ainda maior penetração nos lares. Mais de 20 milhões de pessoas passaram por nossas lojas físicas. Dados internos nos mostram, inclusive, que quando inauguramos uma

loja Natura, as Consultoras do entorno aumentam suas vendas, pois a marca se torna ainda

mais lembrada pelos consumidores.

Nossa estratégia de omnicanalidade proporciona uma experiência de compra integrada e eficiente, como o exemplo do click and collect – disponível em 200 lojas da marca Natura, que permite ao cliente comprar online e retirar em um ponto de venda físico.

Além disso, o aumento do rendimento das consultoras de beleza com a chegada de uma loja da marca nas proximidades evidencia o sucesso dessa abordagem, pois expande o conhecimento e o teste do nosso portfólio, além de fortalecer o relacionamento com os clientes.

Para seguirmos em uma crescente, claro que não basta apenas grandes esforços individuais. É especialmente importante contar com políticas públicas estruturantes e que promovam o crescimento sustentável do País, alavancando empregos, investimentos, e aliando o desenvolvimento econômico à preservação dos recursos naturais. Felizmente, temos visto movimentos importantes nessa direção. A NIB – nova política industrial brasileira, associada a diversas outras iniciativas governamentais de estímulo à transição energética vão ao encontro das necessidades mundiais. É nisso que acreditamos, na proteção e regeneração do meio ambiente como bases para a prosperidade.

Agenor Leão é vice-presidente de negócios de Natura e Avon no Brasil