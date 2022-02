Petrobras banca regalias enquanto os preços dos combustíveis estão nas alturas*

Os altos salários dos funcionários e a infinidade de fringe benefits oferecidos, muito além daqueles praticados para a maioria

“Paulo Henrique Fraccaro

Nos dias de hoje, muito tem se comentado sobre os altos custos dos combustíveis no Brasil; e o mais incrível é que toda discussão fica sempre restrita à paridade do dólar com o real e a incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) praticada pelos estados.

Porém nada se comenta sobre o custo real da produção. Por trás da questão tributária e da paridade do dólar, se escondem outras explicações mais simples para o estratosférico preço dos combustíveis no Brasil.

Os altos salários dos funcionários e a infinidade de fringe benefits oferecidos pela nossa estatal do petróleo, muito além daqueles praticados para a maioria dos pobres mortais.

É difícil entender o motivo de os formadores de opinião nunca tocarem neste tema. Recentemente, uma reportagem mostrou o salário médio do funcionário da Petrobras em R$ 25.184,00, além de pagar 100% da remuneração como adicional de férias, e plano de saúde para toda a família, assim como um ótimo plano de previdência, de dar inveja a todos aqueles que não trabalham na Petrobras.

É muito fácil oferecer estes benefícios, quando a companhia detém o monopólio do produto que vende. Como ex-presidente de empresa, sei o quanto esses privilégios participam do custo dos produtos.

Alie-se tudo isso ao pagamento de multas milionárias à Justiça dos Estados Unidos para cessar as investigações sobre corrupção na empresa e indenizações a acionistas prejudicados pelas lambanças praticadas.

Mesmo que os gastos com esta assistência à saúde não sejam significantes no orçamento da Petrobras, uma empresa onde o Governo (ou seja, os brasileiros) tem uma participação significativa, não pode oferecer auxílios aos seus colaboradores, não condizentes com a realidade brasileira.

Politicamente, este é um tema dos mais importantes, pois compõe o custo dos combustíveis e que não é divulgado aos quatro ventos, como assim deveria.

Por isso, cada vez mais brasileiros querem participar da Petrobras. Não devemos assistir calados a este tipo de regalia oferecida por meio do dinheiro público, enquanto os preços dos combustíveis estão nas alturas, e quem paga é a população brasileira.

*Paulo Henrique Fraccaro, CEO da Phf Consultoria em Mercado e Vendas.

