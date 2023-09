Lei 14.611/2023: rumo à equidade de gênero

Embora as alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já estejam em vigor, elas não trazem mudanças significativas



*Ana Burlamaqui

Ana Gabriela Burlamaqui é sócia do escritório A. C. Burlamaqui Consultores. Graduada em Direito pela PUC-RJ em 1994. Especialista em prevenção e administração de riscos trabalhistas (IBMEC). Curso de extensão em inglês jurídico e contratos no direito Americano (PUCRJ). Foi Diretora da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas entre 2009 e 2015. Conselheira Suplente OAB/RJ entre 2016 e 2021. Membro da 1ª. Câmara Especializada OAB/RJ desde 2019. Conselheira Efetiva OAB/RJ a partir de 2022.

A recente promulgação da Lei 14.611/2023, que aborda a igualdade salarial e os critérios

remuneratórios entre mulheres e homens, é um marco importante na luta pela equidade de

gênero no ambiente de trabalho.

No entanto, para que a norma seja efetivamente implementada, é necessário que seja

devidamente regulamentada, uma vez que ainda faltam definições em relação aos detalhes,

à forma e à plataforma digital para os relatórios de transparência exigidos. Embora as

alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já estejam em vigor, elas não

trazem mudanças significativas, apenas reforçam a possibilidade de compensação das

diferenças salariais com indenização por danos morais e agravam as multas já previstas em

lei.

É importante ressaltar que já existem regras claras na legislação para a comparação salarial

entre os funcionários, independentemente do sexo ou de qualquer outro diferencial.

Atualmente, se uma mulher que exerce funções idênticas recebe menos do que um homem,

ela tem o direito à igualdade salarial, desde que sejam observados os requisitos legais, os

quais, vale frisar, não sofreram alteração por meio da Lei 14.611/2023.

Com a nova lei, espera-se a adoção de políticas já previstas na Lei 14.457/2022 (Programa

Emprega Mais Mulheres), como a busca por vagas afirmativas, o levantamento de cargos e

funções com mapeamento do gênero, o estudo dos cargos de gestão sob a perspectiva de

gênero, a análise do tempo necessário para as promoções de mulheres em comparação

com os homens, a verificação do acúmulo de funções entre mulheres e homens, além de

treinamentos sobre preconceito de gênero. Também é importante promover fóruns de

discussão exclusivamente formados por mulheres como um meio seguro para

manifestações e debates sobre essas questões.