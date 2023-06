ESG: o custo da produção do minério no Brasil vai além do dinheiro

Além de seguir todos os parâmetros ambientais legais básicos, é essencial a utilização de ações sustentáveis

Por Pedro Eugenio, COO da Fênix DTVM

A mineração é parte fundamental de quase todos os aspectos da vida moderna. Sua finalidade consiste, basicamente, em extrair minérios que possuam valor econômico das rochas, solo e subsolo. O minério de ouro, especificamente, é uma das principais commodities que compõem a balança comercial de exportação do país, representando 8,6% do setor.

Em termos de valores, o custo da produção de minério no Brasil pode ser muito variável. De forma geral, depende de fatores como tamanho da mineradora, o processo produtivo, a concentração de minério e, até mesmo, qual o minério extraído. Este processo envolve técnicas avançadas, como análise geoquímica da crosta terrestre, testes laboratoriais de amostras de rochas e levantamentos aerofotogramétricos.

Depois disso, a empresa irá decidir se a mineração é viável ou não, será realizada uma avaliação de impacto social e ambiental, submetida para a aprovação da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Traçar as atividades das empresas sob a ótica do desenvolvimento sustentável é um fator crucial para que a mineração trabalhe de forma responsável. Hoje, esta ideia é amplamente adotada por meio das boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG), muitas vezes guiadas pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, com a finalidade de fornecer uma contribuição positiva para as pessoas e para o meio ambiente.

Ressalto também a imprescindibilidade de haver um equilíbrio entre a exploração do minério de determinada região e seus impactos na comunidade local e no meio ambiente.

Quando a empresa obtém a permissão legal do órgão regulador, ainda há muitos quesitos a serem considerados, no que diz respeito aos custos de operação, entre os quais: método de mineração, projeto de planta de processamento, tratamento e descarte de resíduos, acordos trabalhistas, requisitos de segurança, saúde e meio ambiente, logística e cadeia de suprimentos, controles de risco, custos de capital, duração, volume de produção, fluxo de caixa, impostos, royalties e valuation.

Ressalto também a imprescindibilidade de haver um equilíbrio entre a exploração do minério de determinada região e seus impactos na comunidade local e no meio ambiente.

Assim como toda atividade industrial – como a agricultura, a pecuária ou a geração de energia elétrica. Caso a mineração não seja realizada de forma responsável, certamente surgirão vários efeitos indesejáveis a curto e longo prazo.

Além de seguir todos os parâmetros ambientais legais básicos, é essencial a utilização de ações sustentáveis em processos produtivos tais quais: recuperação de área degradada, reaproveitamento e recirculação de água, reflorestamento, descontaminação de produtos já processados, entre outros.

Traçar as atividades das empresas sob a ótica do desenvolvimento sustentável é um fator crucial para que a mineração trabalhe de forma responsável. Hoje, esta ideia é amplamente adotada por meio das boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG), muitas vezes guiadas pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, com a finalidade de fornecer uma contribuição positiva para as pessoas e para o meio ambiente.

Dito isto, é inegável a importância da mineração para o funcionamento de vários setores da indústria, comércio e serviços – além de viabilizar o desenvolvimento científico e fornecer os elementos vitais para a fabricação de novas tecnologias, voltadas até mesmo para redução dos impactos gerados pela própria atividade mineradora. Se por um lado, representa um investimento de risco, cercado de vários custos, por outro, a mineração traz um grande potencial de avanço econômico para o país.