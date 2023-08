Dia da Infância: Neurologista explica a importância de se prestar atenção ao desenvolvimento das crianças

A infância é uma fase fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos seres humanos

No dia 24 de agosto, é comemorado o Dia da Infância. Nesta data, é importante lembrar da importância do diagnóstico de distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais em todas as suas fases.

Certamente, é uma data para celebrar a alegria e a inocência das crianças. Mas é também um dia para lembrar que muitas crianças vivem com distúrbios que podem afetar seu desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental.

A infância é uma fase fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos seres humanos. É durante esse período que o cérebro possui mais plasticidade, ou seja, está mais propenso a aprender e se adaptar. Por isso, é importante prestar atenção a qualquer sinal de atraso no desenvolvimento, pois ele pode ser um indicativo de um distúrbio.

De acordo com o neurologista Dr. Heitor Lima, o diagnóstico precoce de distúrbios cognitivos e comportamentais na infância é fundamental para garantir o melhor tratamento e desenvolvimento possível para as crianças. “Os distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais podem se manifestar de diversas formas, como atraso no desenvolvimento motor, na linguagem, na aprendizagem e na socialização, assim como comportamentos disfuncionais. É importante estar atento a qualquer sinal de alerta e procurar um médico o mais rápido possível”, alerta o médico.

Os distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais são condições que afetam a capacidade de aprender, entender e lembrar informações, assim como regular as emoções e comportamentos. Eles podem ser causados por uma variedade de fatores, incluindo dinâmica familiar, distúrbios na gestação, genética, infecções, lesões e exposição a toxinas.

Alguns dos distúrbios cognitivos, comportamentais e emocionais mais comuns na infância incluem:

• TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade);

• Autismo;

• Deficiência intelectual;

• Paralisia cerebral;

• Transtornos de ansiedade;

• Dislexia.

O diagnóstico de distúrbios cognitivos e comportamentais na infância geralmente é feito por um neurologista, neuropediatra, psiquiatra, pediatra ou psicólogo infantil. O especialista fará uma avaliação clínica e pode solicitar exames complementares, como testes de inteligência, linguagem e desenvolvimento motor, dentre outros.

O tratamento para distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais na infância varia de acordo com o tipo de distúrbio e a gravidade dos sintomas. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos, terapia ou educação especializada.

Com o diagnóstico e tratamento precoces, muitas crianças com distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais podem ter uma vida plena e produtiva. “É importante lembrar que as crianças com distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais não são tão diferentes das outras crianças. Elas precisam de amor, carinho e apoio para alcançar seu potencial máximo”, finaliza o neurologista.

Se você está preocupado com o desenvolvimento cognitivo, emocional ou comportamental do seu filho, procure um profissional de saúde para uma avaliação. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem fazer toda a diferença na vida das crianças com distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais.