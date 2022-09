Como usar o Reclame Aqui e as avaliações do Google para melhorar o seu negócio

As avaliações no Google Meu Negócio e no Reclame Aqui sempre assustam jovens empreendedores

Maria Helena Corceli *

As avaliações no Google Meu Negócio e no Reclame Aqui sempre assustam jovens empreendedores, pois esses serviços têm a fama de ser apenas formas de reclamar de algum serviço ou produto de alguma empresa. Isso não é verdade.

Para entender como essas plataformas são importantes você precisa entender algo muito importante sobre o seu cliente: ele procurará, antes de tudo, segurança. Em outras palavras, ele busca um produto, empresa ou vendedor em que confie.

Vamos relembrar o que é cada uma dessas plataformas?

O que é o Google Meu Negócio? Essa ferramenta é extremamente útil para empresas que estão presentes no mundo digital. As avaliações são mostradas todas as vezes que alguém pesquisar sua empresa pelo Google.

Essas avaliações são realizadas pelos seus clientes. Tudo o que você oferecer vai refletir na avaliação que ele porventura fizer no Google.

E o Reclame Aqui? Para o consumidor, o Reclame Aqui é um site de referência para avaliar a eficiência do atendimento de uma empresa. Quando um cliente recebe um produto errado ou encontra algum problema com o atendimento da empresa, esse é o lugar, como o nome já diz, pra reclamar.

Se a empresa do produto estiver no cadastro do site ela vai receber a sua reclamação. E Como isso vai ajudar o seu negócio? Vamos voltar um pouquinho no tempo.

Quando as pessoas negociavam antigamente não existia marketing, propaganda ou tráfego pago como vemos hoje, mas existia apenas a reputação e o boca-a-boca. Isso ainda é muito forte. Quando um vendedor era mal falado ele dificilmente recebia um cliente. Digamos que você recebeu uma encomenda e precisa fazer a entrega. Porém se enganou e levou o produto errado ou demorou pra entregar, errou o endereço ou até mesmo nem chegou a enviar o produto.

Erros acontecem, somos humanos. No entanto, sua atitude e sua rapidez para corrigir esse erro determinarão como seu cliente verá você daqui para frente. Reputação é a chave. Tornar seus clientes embaixadores da sua marca deve ser seu maior objetivo.

Por isso, crie uma conta no Google Meu Negócio e outra no Reclame Aqui. Receber elogios nas avaliações no Google Meu Negócio vai ser mais provável que no Reclame Aqui.No caso de avaliações positivas, agradeça por aquela avaliação. No caso de avaliações negativas, agradeça também. Você tem uma oportunidade para melhorar seu serviço.

Avalie as reclamações e avaliações dos seus concorrentes e tome cuidado para não cair nos mesmos erros. Lembre-se que o processo de fidelização do cliente não é apenas compra e venda. É importante que você mantenha um relacionamento fidedigno com o seu cliente.

Imagine-se no lugar dele: comprar ou contratar algo e não ser bem atendido na venda e no pós-venda. Frustrante, não é? O ranking do Reclame Aqui nos dá uma boa ideia de que é possível reverter avaliações ruins. Nem todos se dão a esse trabalho, infelizmente.

Apenas se cadastrar nesses sites não torna automaticamente sua empresa com uma boa reputação. O que fará isso será o bom serviço que você prestará. Isso se refletirá nas suas avaliações no Google Meu Negócio e no Reclame Aqui.

Para uma orientação focada em tornar sua empresa alinhada com o que tem de melhor no mercado, busque a orientação de um advogado especializado em Direito Empresarial.

*Maria Helena Corceli, advogada especialista em direito tributário empresarial. Atua no escritório Brasil e Silveira Advogados.