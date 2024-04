13 maiores mentiras sobre o sucesso (e apenas UMA para acreditar!)

Por Bruno Corano

No Brasil e em diversos países ocidentais, em primeiro de abril é comemorado o Dia da Mentira. É uma data para ficar atento com possíveis pegadinhas de amigos, familiares e até personalidades famosas, que costumam aproveitar o 1º de abril para inventar histórias e pregar peças.

Para ajudá-los a não cair em conversas fiadas, eu listei as 13 maiores mentiras sobre o sucesso profissional e que são bastante perigosas para quem deseja ter êxito na carreira.

Fique à vontade para acrescentar alguns itens à lista!

1) Dinheiro não compra felicidade

Também não é verdade que dinheiro basta para ser feliz. Existe um nível de independência, que é diferente para cada um, capaz de gerar conforto, segurança e tranquilidade. Sem esse mínimo, é impossível falar em bem-estar e saúde mental. Acreditar que dinheiro não compra felicidade é uma das causas principais de não existir uma educação financeira adequada desde a infância. É o motivo por trás de muitos divórcios. É a razão pela qual tantos empreendedores natos se perdem no mar de dívidas. Dinheiro não compra felicidade, mas ele é muito importante para conquistá-la.

2) Trabalhe com o que você ama

Isso simplesmente não existe. Você pode até amar muito o que faz, mas não significa que amará para sempre. Nem que amará todo dia e da mesma forma. É preciso uma boa dose de propósito e resiliência para seguir trabalhando até a sua aposentadoria. E terão dias – ou fases – muito difíceis de perseverar. Uma noção de amor incondicional associada ao trabalho só vai impedir o verdadeiro sucesso.

3) Só o trabalho duro gera resultados

Uma mentira absurda que só quem está interessado na sua mão de obra vai contar. Resultados são gerados a partir de trabalho duro, mas também planejamento, estratégia, decisões de curto e longo prazo, estudos, análises, contextos… e por aí vai. Acreditar nesta crença é a receita perfeita para a frustração e o vitimismo.

4) Família não se escolhe

Podemos escolher, sim, quem queremos ao nosso lado. Isso vale não apenas para família, mas para relacionamentos afetivos, amigos e colegas de trabalho. O verdadeiro sucesso só chega para aqueles que se cercam de pessoas que não sabotam seus próprios sonhos, que incentivam sua autonomia e valorizam seus esforços. É claro que conflitos podem surgir até mesmo entre almas gêmeas, mas superá-los também é uma escolha que todos os envolvidos devem fazer.

5) Trabalhe enquanto eles dormem

Durma. Se alimente bem. Faça exercícios físicos. Faça exames periódicos. Procure um médico. Ocasionalmente, você pode viver fases da sua vida em que o sono é prejudicado, mas entenda que você estará em dívida com sua saúde física e que uma hora a conta chega. Não há sucesso que se sustente em uma vida desequilibrada.

6) Desistir não é uma opção

É uma opção e muitas vezes é a melhor. Todo profissional em busca de sucesso assume riscos. Claro que são riscos calculados e, muitas vezes, os resultados não são os esperados e pedem uma mudança de rota. Não tenha medo de deixar para trás aquilo que já não cabe.

7) Não existe sorte

Existe e existe muita sorte! A sorte é tão passageira quanto um momento e quem não está preparado para percebê-la diante de si, acaba deixando a oportunidade passar. São sempre os profissionais mais disponíveis, mais conectados, mais estudiosos e dedicados os que mais se beneficiam dela. Mantenha-se afiado.

8) Separe vidas pessoal e profissional

Essa é uma pílula difícil de engolir, mas muito necessária. Nunca existiu e nem existirá a separação absoluta entre vida pessoal e vida profissional. Se não é uma mentira, é uma ilusão e ainda mais perigosa. Por isso, é tão importante cercar-se de pessoas que respeitam os seus sonhos. Também é recomendado investir em autoconhecimento para encontrar equilíbrio e conhecer suas prioridades na vida.

9) Ninguém faz melhor do que eu

Somos 8 bilhões de pessoas no mundo e você realmente acredita que NINGUÉM faz melhor do que você? Tem gente que vai fazer melhor, mais rápido e por menos. O que torna um indivíduo insubstituível não é o que ele faz, mas o quanto ele também estuda, torna o ambiente mais próspero e agradável, o quanto é confiável e muito mais. Hoje em dia, a gente fala sobre as tais soft skills e como é importante desenvolvê-las. Mantenha-se em movimento.

10) Boas ideias se vendem sozinhas

Se o inferno está cheio de boas intenções, o mundo está lotado de boas ideias. Não significa que elas prosperem sozinhas, sem trabalho, sem estratégia, sem planejamento, sem estudo de mercado. Boas ideias que não são levadas a sério são tão inofensivas quanto as más ideias. Elas simplesmente não acontecem.

11) A empresa depende de mim

Muitos profissionais ficam estagnados na carreira ao se acharem insubstituíveis. Não treinam sucessores, não delegam funções, não compartilham aprendizados com mentorados e, na contrapartida, nunca conseguem tempo para aprimoramento pessoal. Quando esses profissionais deixam de aprender novos conhecimentos, adquirir novas habilidades, logo se tornam obsoletos. O resto é história.

12) Empreender no Brasil é muito difícil

Você já ouviu falar de Abílio Diniz? E de Luiza Helena Trajano? Sabe quem é Luiz Seabra? Talvez conheça a Bianca Andrade, a Boca Rosa? Aposto que nenhum deles diria que empreender é muito fácil, mas são histórias reais de pessoas que não usaram o contexto como desculpa para não agir. Empreender no Brasil é tão difícil quanto qualquer outra coisa e por isso as recompensas são para poucos – e o sucesso também.

13) Não existe fracasso

Essa é óbvia, mas agora eu me permito trazer um ensinamento do Tony Robbins, um dos maiores escritores e palestrantes motivacionais do mundo. O livro “Poder Sem Limites: A Nova Ciência do Sucesso Pessoal” é um best seller absoluto, lançado pela primeira vez em 1986. É ali que ele apresentou a crença de que não existe fracasso, só resultados. Por trás dessa mentirinha, há um pensamento poderoso para o sucesso: vale a pena tentar. Se você quer prosperar na vida, eu diria que vale a pena acreditar nessa farsa, acordar todo dia para plantar frutos e aceitar colher os resultados.

Bruno Corano é economista, investidor da Corano Capital e apresentador do Manhattan Connection