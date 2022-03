ONG abre inscrições para cursos gratuitos de Auxiliar de cabeleireiro e Costura prática para iniciantes

As aulas vão durar três meses e acontecerão em São Paulo

Uma boa notícia para comunidade LGBT+, com apoio do Escritório do Québec, a ONG Casa 1 está lançando dois cursos gratuitos. As inscrições estão abertas e os cursos vão ter aulas práticas e teóricas para que os alunos abram portas no mercado de trabalho. Os cursos são de Auxiliar de cabeleireiro e Costura prática para iniciantes.

Sr. Jason Naud, diretor do Escritório do Québec no Brasil



Ambos os cursos são voltados para pessoas da comunidade LGBT+, mas o de cabelo é exclusivo para pessoas trans e travestis. Os cursos têm carga horário de 96 horas e acontecem duas vezes por semanas durante três meses.

“Com esse apoio, o Governo do Québec visa estimular as pessoas da comunidade LGBT+ a adquirir novos conhecimentos e habilidades através desses cursos, consequentemente, incentivando o desenvolvimento de uma autonomia econômica. O desenvolvimento de sociedades que reconhecem plenamente a igualdade legal das minorias sexuais é uma das prioridades para o Québec”, destaca Sr. Jason Naud, diretor do Escritório do Québec no Brasil.



Os cursos são gratuitos e contam ainda com auxílios de alimentação e transporte para todos que participarem, custeados pelo Escritório do Québec no Brasil



As inscrições estão abertas no site da instituição e os participantes vão receber um kit com os materiais necessários para exercer a atividade profissional, ou seja, os alunos vão sair do curso já prontos para trabalhar. Os estudantes também receberão auxílio alimentação e transporte.



A Casa 1 engloba 3 frentes de atuação: a república de acolhimento para pessoas LGBTQIA+; o Galpão Casa 1, centro cultural; e a Clínica Social Casa 1, que conta com atendimentos psicoterápicos, atendimentos médicos pontuais e terapias complementares

SERVIÇO:

Curso | Auxiliar de Cabeleireiro

Início: 22/03 (terça).

Terças e Quintas, das 19h às 22h.

Local: Rua Adoniran Barbosa, 151 – Bela Vista.

Material utilizado no curso, transporte e alimentação fornecidos pela Casa 1.

Curso com certificado na conclusão.

Curso Costura Prática para Iniciantes

Início: 28/03 (segunda).

Segundas e Quartas, das 19h às 22h.

Local: Rua Adoniran Barbosa, 151 – Bela Vista.

Material utilizado no curso, transporte e alimentação fornecidos pela Casa 1.

Curso com certificado na conclusão.