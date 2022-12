Objeto com recado ‘inusitado’ é achado por moradores em Campo Grande

Não demorou muito para fotos do ‘colchão do corno’ serem compartilhadas em vários grupos de mensagens de moradores

Nesse domingo (18), um colchão com uma frase “inusitada” amanheceu encostado a arames de um terreno nesse domingo (18). O que mais chamou a atenção foi o dizer: “Fui corno nesse colchão”.

As fotos do “colchão do corno” não demoraram muito para ser espalhadas por moradores da região da Vila Sobrinho. Ainda não se sabe quem descartou o objeto no local.

A frase pichada causou estranheza entre os motoristas que passavam pelo local. Próximo ao terreno não há câmeras de segurança, o que dificulta a identificação da pessoa que fez o descarte de forma inadequada do objeto.

Descarte indevido

De acordo com o Código Administrativo de Campo Grande e a Lei de número 2909, os proprietários de terrenos são obrigados a manter os locais limpos, capinados e drenados. A lei também frisa sobre o descarte irregular de resíduos.

A multa nestes casos variam entre R$ 2.339,00 e R$ 9.356,00.

Terrenos baldios sujos podem ser denunciados pelo 156 ou 153 (número da Guarda Civil Metropolitana).

Com informações do g1