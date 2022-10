Bolsonaro acorda, chega ao Planalto e mantém silêncio sobre derrota para Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou por volta das 9h30 o Palácio da Alvorada e se dirigiu para o Palácio do Planalto

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF

No dia seguinte à derrota nas eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou por volta das 9h30 desta segunda-feira (31) o Palácio da Alvorada e se dirigiu para o Palácio do Planalto. Bolsonaro não deu declarações.

O mandatário está há 13 horas sem reconhecer a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pela manhã, chegaram logo cedo ao Alvorada o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ministro Célio Faria (Secretaria de Governo) e o vice em sua chapa, general Walter Braga Netto.

Neste domingo, após a vitória de Lula, aliados do presidente disseram não haver clima para contestação do pleito, apesar de o atual presidente ter passado o mandato lançando dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro e já ter ameaçado anteriormente não reconhecer o resultado das eleições.

O ajudante de ordem do presidente, Mauro Cesar Cid, avisou à noite a ministros do governo que tentaram falar com Bolsonaro que ele havia ido dormir. Logo depois, às 22h06, as luzes do Palácio da Alvorada foram apagadas.