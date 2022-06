Nada foi encontrado hoje, diz PF sobre buscas por Bruno e Dom no AM

A PF divulgou, em boletim divulgado ao fim da tarde desta segunda-feira, que, até as 18h, “nada foi encontrado” nas buscas no Vale do Javari

Juliana Arreguy

São Paulo, SP

A Polícia Federal divulgou, em boletim divulgado ao fim da tarde desta segunda-feira (13), que, até as 18h, “nada foi encontrado” nas buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari (AM).

Mais cedo, a família de Dom afirmou que dois corpos foram encontrados no local, embora a informação não tenha sido confirmada pela PF.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que vísceras humanas foram encontradas durante as buscas pela região e encaminhadas para perícia em Brasília.

O chefe do Executivo acrescentou que acha difícil que Bruno e Dom sejam encontrados com vida.

Na semana passada, a PF já havia divulgado ter encontrado um “material orgânico”, sem divulgar detalhes do que se tratava.

Os agentes também encontraram vestígios de sangue no barco onde Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”, foi detido na última terça-feira (7) por posse de drogas e munição de uso restrito das Forças Armadas.

Na nota desta segunda-feira, a PF afirma que o resultado das perícias deve ser divulgado ainda esta semana.

No último domingo (12), a corporação divulgou que mergulhadores encontraram pertences de Dom e Bruno, incluindo uma mochila e um documento.

Buscas

Bruno e Dom desapareceram na manhã do dia 5 durante o trajeto de barco entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte.

Segundo testemunhas ouvidas pelos policiais, Amarildo seguia a embarcação da dupla. Coordenador-geral da Univaja, (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari), Paulo Barbosa da Silva disse que dois dias antes do sumiço, o repórter inglês fotografou homens armados que ameaçavam os indígenas. Os homens, alegou Barbosa, são ligados a Amarildo.

Indígenas que vivem na região do Vale do Javari se manifestaram nesta segunda-feira contra o governo federal e em defesa de Bruno e Dom.

Segurando cartazes questionando sobre o paradeiro dos dois, os indígenas também cobram das autoridades maior fiscalização na área e proteção às terras indígenas.

O protesto foi organizado pela Unijava.