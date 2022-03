Zelensky pede a Alemanha que derrube o novo “muro” que a Rússia levanta na Europa

“Querido sr. chanceler Scholz, derrube este muro, dê à Alemanha o papel de liderança que merece”, afirmou o presidente ucraniano

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou nesta quinta-feira (17) que a Rússia está criando um novo “muro” na Europa, “entre a liberdade e a escravidão”, depois que seu governo acusou Moscou de bombardear um teatro que abrigava civis refugiados e no qual estava escrita a palavra “crianças”, visível do céu.

“Não é um muro de Berlim, é um muro na Europa Central entre a liberdade e a escravidão, e este muro fica maior a cada bomba lançada sobre a Ucrânia”, disse Zelensky em uma mensagem de vídeo exibida na Câmara Baixa do Parlamento alemão.

Zelensky discursou aos parlamentares da Alemanha um dia depois de falar ao Congresso dos Estados Unidos, cujo governo anunciou um bilhão de dólares em ajuda militar, incluindo mísseis terra-ar Stinger, como os que eram usados contra as forças soviéticas no Afeganistão.

“Querido sr. chanceler (Olaf) Scholz, derrube este muro. Dê à Alemanha o papel de liderança que merece”, afirmou ao chefe de Governo alemão, ao evocar o apelo feito durante a Guerra Fria pelo então presidente americano, Ronald Reagan, em Berlim.

Novo ataque a Kiev deixa um morto

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas nesta quinta-feira (17) quando os destroços de um foguete atingido pelo sistema de defesa caíram sobre um edifício de apartamentos em Kiev, em um momento de intensificação dos ataques russos contra a capital ucraniana, informaram os serviços de emergência.

As equipes de resgate retiraram 30 pessoas do prédio de 16 andares no distrito de Darnitsky, que foi atingido às 5H02 (0H02 de Brasília), informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia.

As forças russas que tentam cercar Kiev executam ataques durante a madrugada sobre a capital há vários dias.

A parte superior do edifício de estilo soviético foi parcialmente danificada e um apartamento foi destruído.

“Em Kiev, em consequência dos destroços de um foguete derrubado, houve destruição e incêndio em um edifício”, afirmaram os serviços de emergência no Facebook.

“De acordo com informações preliminares, 30 pessoas foram retiradas, três delas feridas. Uma pessoa morreu”, acrescenta a nota.

Quase todas as janelas do edifício quebraram e ao menos três prédios próximos foram atingidos.

O incidente aconteceu menos de duas horas antes de a cidade sair do toque de recolher imposto na terça-feira à noite, quando o prefeito de Kiev afirmou que a cidade vivia um “momento perigoso”.

Quatro pessoas morreram na terça-feira em Kiev em ataques a prédios residenciais e um complexo de apartamentos sofreu um incêndio.

