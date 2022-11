Zelensky diz que Rússia destruiu ‘todas as infraestruturas cruciais’ em Kherson

“É isso que significa a bandeira russa: devastação completa”, afirmou Zelensky, que prometeu o retorno à normalidade

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (14) que as forças russas haviam destruído “todas as infraestruturas cruciais” em Kherson (sul), cidade retomada pelo exército ucraniano na semana passada.

“Antes do inverno [no hemisfério norte], os ocupantes russos destruíram absolutamente todas as infraestruturas cruciais”, disse Zelensky na noite desta segunda após ter visitado áreas de Kherson.

“Absolutamente todas as infraestruturas importantes da cidade e da região estão minadas”, afirmou.

“Não há eletricidade, nem comunicação, nem internet, nem televisão” em Kherson, acrescentou Zelensky, destacando que “os ocupantes destruíram tudo de propósito”.

“É isso que significa a bandeira russa: devastação completa”, afirmou Zelensky, que prometeu o retorno à normalidade.

A estatal energética ucraniana Ukrenergo informou que a Rússia destruiu a infraestrutura que fornece eletricidade a toda a margem direita da região de Kherson e parte importante da região de Mykolaiv.

“A maioria da região liberada de Kherson está sem eletricidade desde 6 de novembro”, assegurou o diretor da Ukrenergo, Volodimir Kudrytsky. “Estamos fazendo o que podemos para abastecer com eletricidade as pessoas o quanto antes”.

A retomada da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, única capital regional que as tropas de Moscou conseguiram capturar, foi um golpe na ofensiva de Putin.

Nesta segunda, durante uma visita a Kherson, Zelensky disse que a libertação da cidade era “o começo do fim da guerra”.

