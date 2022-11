Fiocruz identifica nova subvariante da Ômicron no Brasil; China reduz testagem

Na China, várias cidades têm feito menos testes de rotina para a covid-19, dias depois do governo anunciar a flexibilização de medidas restritivas no território nacional

A Fiocruz identificou o surgimento de uma nova subvariante da Ômicron no Brasil, especificamente no estado do Amazonas, nomeada de BE.9, segundo o G1. Os estudos da fundação se iniciaram logo após o ressurgimento de casos no Amazonas na metade de outubro, na qual a média móvel semanal de novas infecções do estado saltou de 230 casos para quase mil. A BE.9 compartilha algumas mutações com a BQ.1, a variante mais notável atualmente no País.

Na China, várias cidades têm feito menos testes de rotina para a covid-19, dias depois do governo anunciar a flexibilização de medidas restritivas no território nacional. De acordo com a Reuters, a Comissão Nacional de Saúde chinesa descreveu as recentes flexibilizações como uma “otimização” de suas medidas, que busca mitigar o impacto provocado na vida de seus habitantes, apesar da política de covid-zero ainda estar em atividade.

A farmacêutica Moderna informou que suas novas doses de reforço obterem uma melhor resposta contra as variantes BA.4 e BA.5 da Ômicron quando comparadas ao reforço original da empresa, relata o MarketWatch. Em um ensaio com 40 participantes, a Moderna afirmou que os reforços também apresentaram atividade neutralizante contra a subvariante BQ.1.1.

