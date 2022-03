Zelensky diz estar pronto para fazer concessões para fim de guerra na Ucrânia

Ele havia sido questionado se pode reconhecer a região de Donbass como independente e a Crimeia parte da Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou estar preparado para fazer concessões em prol de terminar a guerra com a Rússia, em entrevista ao jornal alemão Bild nesta quarta-feira, 9. Ele havia sido questionado se pode reconhecer a região de Donbass como independente e a Crimeia parte da Rússia, duas das exigências do presidente russo, Vladimir Putin, para remover as tropas do território ucraniano.

“Concessões podem ser feitas, mas não devem ser a traição do meu país. E o outro lado também deve estar preparado para se comprometer – é por isso que eles são chamados de concessões. Esta é a única maneira de sair desta situação. Ainda não podemos falar sobre os detalhes. Ainda não tivemos contato direto entre os presidentes. Somente após as conversas diretas entre os dois presidentes podemos acabar com essa guerra”, disse Zelensky.

Estadão Conteúdo