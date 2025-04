Whoopi Goldberg, Antonio Banderas, Tata Werneck e mais famosos lamentam morte do papa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Famosos têm usado as redes sociais para lamentar a morte do papa Francisco, aos 88 anos, confirmada na manhã desta segunda-feira (21).

A atriz Whoopi Goldberg, que já havia se encontrado com ele anteriormente numa reunião com celebridades, lamentou a partida. “Ele foi o mais próximo, em muito tempo, que pareceu lembrar que o amor de Cristo envolvia crentes e não-crentes. Navegue no papa Francisco com seu amor pela humanidade e risadas”, postou.

O ator Antonio Banderas foi outro a publicar sobre o pontífice. “Morre o papa Francisco, um homem que, como chefe da Igreja Católica, demonstrou bondade, amor e misericórdia para com os mais necessitados.”

Intérprete da personagem Dona Florinda, a atriz Florinda Meza disse que sentirá falta de Francisco. “Você sempre se preocupou com os mais vulneráveis. Sempre trazendo surpresas ao mundo, sua partida é a maior de todas. Obrigado por me permitir conhecê-lo, apertar sua mão e ouvir que, para você, o riso e a alegria são necessidades humanas básicas”, postou ela.

Famosos brasileiros também lamentaram a notícia, dentre eles Tata Werneck. “Papa, querido. Que simbólico partir na Páscoa. Deus te receba com todo amor.”

Para a escritora Thalita Rebouças, morreu o “papa mais bacana de todos”.

Luciano Huck lembrou o dia que o conheceu em 2017. “Hoje o mundo se despede de um dos maiores líderes do nosso tempo, um exemplo de caridade, humanidade, escuta acolhedora e justiça”, publicou.