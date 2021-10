WhatsApp libera criptografia de ponta a ponta em backups; veja como habilitar

A novidade foi anunciada por Mark Zuckerberg, presidente da empresa, em sua página oficial no Facebook

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 14, que a tecnologia de criptografia de ponta a ponta em backups do WhatsApp vai estar disponível a partir desta semana para os usuários. A novidade foi anunciada por Mark Zuckerberg, presidente da empresa, em sua página oficial no Facebook é uma tentativa de adicionar uma camada extra de segurança no mensageiro.

A criptografia de ponta a ponta estava disponível apenas nas conversas individuais e em grupos no app. Essa tecnologia é capaz de ‘trancar’ os dados de um chat e codificá-los de forma que apenas quem envia e quem recebe o conteúdo possa ter acesso a ele. O sistema de backup, que conserva as conversas e os contatos do WhatsApp em nuvem, porém, ainda não possuía o recurso.

O backup no WhatsApp, que já existe hoje sem a tecnologia de criptografia, é opcional e pode ser encontrado nas configurações do app . É uma forma de salvar dados e contatos existentes no app fora do aparelho celular em nuvem, tanto no Google Drive quanto no iCloud, da Apple. Dessa forma, eles podem ser transferidos para outro aparelho, em caso de roubo ou mesmo de atualização do dispositivo, por exemplo.

Segundo Zuckerberg, depois de ter o recurso na versão beta do app, todos os usuários poderão, agora, habilitar a ferramenta — a ativação é manual por meio das configurações e vai estar disponível para celulares iOS e Android. O recurso deve chegar aos usuários gradualmente, informou a empresa.

“Como as conversas protegidas com a criptografia de ponta a ponta ficam armazenadas nos celulares dos usuários, muitas pessoas também querem uma outra maneira de salvar e recuperar suas conversas caso percam seus aparelhos. O recurso para proteger os backups de conversas com a criptografia de ponta a ponta será disponibilizado gradualmente para os usuários com a versão mais recente do WhatsApp a partir de hoje”, afirmou Zuckerberg no post.

Para ativar a criptografia no backup basta acessar o menu “configurações”, clicar em “conversas” e depois” backups de conversas”. Em seguida, ative a instrução para habilitar a criptografia de ponta a ponta.

Estadão Conteúdo