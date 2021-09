Walmart vai passar a aceitar pagamentos em litecoin

“A partir de 1º de outubro, todas as lojas de comércio eletrônico terão implementado a opção ‘Pague com Litecoin'”, informou McMillon

Um comunicado feito pelo presidente-executivo do Walmart Inc informou que, a partir desta segunda-feira, a empresa firmou uma parceria com a litecoin. A novidade permitirá que seus clientes façam pagamentos com criptomoedas.

Criptomoedas

As criptomoedas, cada vez maiores no mercado financeiro, são moedas digitais descentralizadas. Isso significa que nenhum pais ou órgão específico controla a sua circulação.

Desta forma, elas se firmam em uma rede blockchain, que armazena as informações e as transações com segurança, de forma criptografada. Assim, o valor das moedas pode ser convertido por outras, como o real.

A facilidade e segurança dessas transações faz com que essas moedas sejam usada como troca na compra de produtos e serviços e até mesmo como forma investimento.

O crescimento das criptomoedas no mercado faz com que cada vez mais empresas abram os olhos para o seu uso, como o Walmart. Desta forma, adeptos do litcoin, um tipo de criptomoeda, podem realizar suas compras diretamente por esse meio.