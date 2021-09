Semelhança entre Alessandra Ambrósio e influenciador brasileiro chama atenção no NYFW

Apesar dos internautas afirmarem que os dois parecem irmãos, a modelo não tem nenhum grau de parentesco com Lucas Castellani

Os brasileiros estão marcando presença na Semana de Moda de Nova Iorque (NYFW) e dois deles chamaram atenção do público na internet. A modelo Alessandra Ambrósio posou ao lado do influenciador Lucas Castellani e todos começaram a questionar se os dois são irmãos.



Alessandra e Lucas estavam no desfile do estilista Peter Dundas quando foram clicados juntos. Os internautas rapidamente fizeram diversos comentários sobre a foto afirmando a semelhança entre os dois. Um fã chegou a comentar “São irmãos?”, assustado com a semelhança dos dois.

Alessandra nasceu no Rio Grande do Sul e já foi considerada a mulher mais sexy do mundo



Em contato com a assessoria de Lucas, a imprensa foi informada de que ele não tem nenhum grau de parentesco com Alessandra. A equipe ainda disse que a única coisa que os dois têm em comum é o talento nas passarelas.

Lucas é mineiro e está preparando um programa de tv próprio

O influenciador saiu do Brasil aos 15 anos



A participação de Lucas no desfile foi um passo enorme para carreira dele, que saiu de Minas Gerais para conquistar o mundo da moda internacional. Inclusive, a assessoria dele revelou que Alessandra está dando algumas dicas para ele.