Um pelotão de tanques foi surpreendido por civis ucranianos em Starobilsk, na região de Luhansk

Com a intensificação dos ataques russos no sétimo dia de guerra n Ucrânia, um pelotão de tanques foi surpreendido por civis ucranianos em Starobilsk, na região de Luhansk. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, as pessoas bloquearam uma rua com os blindados. Confira:

A área separatista foi reconhecida como independentes pela Rússia na última semana. O carvão é um dos produtos mais comercializados e produzidos da região. Ela conta com indústrias de carvão altamente desenvolvidas, além de metalúrgicas e empresas diversas.

Nas regiões de fronteira com a Rússia, aproximadamente 731 mil moradores de Zaporizhzhia, situada no Oblast de Zaporíjia, em Enerhodar, montaram barricadas e se juntaram para tentar coibir a entrada dos blindados.