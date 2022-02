Vídeo: 4º dia de guerra na Ucrânia com Batalhas em todo território

“Kharkiv está sob nosso controle total”, escreveu governador local, Sinegoubov nas redes sociais, assegurando que a “eliminação dos inimigos na cidade” estava em andamento

A segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv (nordeste), está sob o controle das forças ucranianas, garantiu o governador Oleg Sinegoubov, horas depois de anunciar um avanço do exército russo e de combates nas ruas, neste domingo (27).

“Kharkiv está sob nosso controle total”, escreveu Sinegoubov nas redes sociais, assegurando que a “eliminação dos inimigos na cidade” estava em andamento.

Tropas russas entraram em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia no noroeste do país, onde ressoavam rajadas de metralhadoras, explosões de foguetes e havia combates de rua.

Restos de um blindado militar russo ardiam em uma rua, e vários outros veículos haviam sido abandonados. A cidade estava deserta, já que seus habitantes estão abrigados em suas casas. Os combates começaram na manhã de hoje, com confrontos em diferentes pontos.

Kharkiv sob ataque do exército russo

Carro militar russo que se perdeu na cidade de Kharkiv. De acordo com informações,soldados russos foram capturados

Esta cidade de 1,4 milhão de habitantes é a segunda mais importante do país e fica a cerca de 400 quilômetros ao leste da capital, que, segundo as autoridades locais, continua sob controle das forças ucranianas.

O Exército russo anunciou, por sua vez, neste domingo, ter cercado duas grandes cidades no sul da Ucrânia, Kherson e Berdyansk, com 290.000 e 110.000 habitantes, respectivamente.

“Nas últimas 24 horas, as forças armadas russas bloquearam completamente as cidades de Kherson e Berdyansk”, disse o Ministério da Defesa em um comunicado.

O ministério também reivindica a tomada da cidade de Genichesk, às margens do Mar de Azov, e de um aeródromo perto de Kherson.

O texto indica ainda avanços dos separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia que, com o apoio do Exército russo, teriam avançado 52 quilômetros desde o início da ofensiva, segundo Moscou.

No total, os militares russos alegam ter destruído 975 instalações militares ucranianas, incluindo os sistemas de defesa antiaérea S-300.

Confira mais ataques:

Em Bucha, região de Kiev, tanques russos foram flagrados atirando

Confronto na região da Cracóvia

Região de Centáureas, após o bombardeio noturno. Fogo atinge depósito de petróleo. Socorristas tentam atuar em meio a tiroteio nos subúrbios