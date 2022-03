‘Ver Usyk e Lomachenko com armas me fez duvidar’, diz comandante russo

Durante a coletiva de imprensa, Astakhov afirmou que estava falando livremente e que os ucranianos não o pressionaram para fazer sua declaração

O tenente-coronel da Guarda Nacional Russa, Astakhov Dmitry Mikhailovich, foi capturado pelo exército ucraniano. Ele concedeu uma entrevista coletiva na qual admitiu questionar a guerra após ver seus boxeadores favoritos lutando pela Ucrânia.

Mikhailovich explicou que começou a questionar as ordens que recebeu para entrar no território ucraniano quando viu os boxeadores Oleksandr Usyk e Vasyl Lomachenko pegarem em armas para defender seu país.

“Sempre adorei vê-los lutar, eles são meus boxeadores favoritos, quando os vi pegar em armas e dizer que foram forçados a fazê-lo, foi quando tive vergonha de ter vindo para a Ucrânia”, disse ele.

Durante a coletiva de imprensa, Astakhov afirmou que estava falando livremente e que os ucranianos não o pressionaram para fazer sua declaração. Além disso, se desculpou por sua participação na invasão.

“Não consigo encontrar palavras para me desculpar com o povo ucraniano. Eu entenderia se a Rússia nunca for perdoada. Peço à Ucrânia que deixe os soldados russos viverem. Muitos deles têm vergonha. Eles não querem a guerra”, completou.