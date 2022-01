Variante IHU, da França, é ‘monitorada’, mas não circula amplamente, diz OMS

Durante a coletiva virtual, a OMS reforçou sobre a importância da vacinação para que a variante nāo se dissemine mais

Beatriz Souza

A variante IHU da covid-19, encontrada inicialmente na França foi destacada pela líder técnica da Covid-19 na Organização Mundial de Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, nesta quinta-feira, 6, durante entrevista coletiva da entidade, afirmou que a cepa nāo está circulando amplamente, e caracterizou como “sob monitoramento”.

Durante a coletiva virtual, a OMS reforçou sobre a importância da vacinação para que a variante nāo se dissemine mais, lembrando que a maioria dos quadros graves da doença atualmente ocorrem entre os que não se vacinou.

Pouco se sabe da variante que foi batizada pelos cientistas com as iniciais do Instituto Hospitalar Universitário, IHU, e deriva de outra, a B.1.640, detectada no fim de setembro de 2021 na República do Congo e atualmente sob vigilância da Organização Mundial da Saúde.

Na França, os primeiros casos da nova variante foram observados na localidade de Forcalquier, na região de Provença-Alpes-Costa Azul.