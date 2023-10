Vai acontecer um massacre, diz brasileiro que está com a família na Faixa de Gaza

“Muitos inocentes serão mortos no norte de Gaza. Tenho certeza de que vai acontecer um massacre”, afirma à Folha Rabee

RENAN MARRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O palestino com cidadania brasileira Hasan Rabee, 30, não dorme há uma semana. Ele está encurralado na Faixa de Gaza, território controlado pelo grupo terrorista Hamas, e teme um verdadeiro massacre em caso de invasão das forças israelenses por terra.

“Muitos inocentes serão mortos no norte de Gaza. Tenho certeza de que vai acontecer um massacre”, afirma à Folha Rabee, que está na região de Khan Yunis, mais ao sul do enclave.

Não é a primeira vez que o palestino vive momentos de terror na região. Rabee teve de fugir de Gaza em 2014, quando as forças israelenses lançaram a operação Margem Protetora para destruir foguetes e túneis usados pelos terroristas. Em 50 dias de confronto, 2.270 palestinos e 82 israelenses morreram.

Rabee então veio para o Brasil, onde recebeu o status de refugiado e arrumou emprego na cidade de São Paulo como vendedor de acessórios para celulares. Há 15 dias, ele voltou pela primeira vez em nove anos a Gaza para visitar parentes. Acabou surpreendido pelo confronto e agora teme pela vida da esposa e das filhas de 3 e 6 anos, que são brasileiras e o acompanharam na viagem.

Desde que os conflitos começaram, a família tem se deslocado por casas de parentes e amigos, sempre tentando fugir dos bombardeios diários. Agora eles estão na casa de uma das irmãs de Rabee, com cerca de outras 50 pessoas. “Estamos todos apavorados. Muitos dos que estão aqui são recém-chegados do norte de Gaza, de onde Israel ordenou que saíssem.”

Desde que Tel Aviv anunciou o cerco total a Gaza, na última segunda-feira (9), o território está às escuras e faltam água potável e alimentos. “Até o leite está acabando”, diz.

O sofrimento é ainda mais intenso à noite, quando as explosões aumentam. Ele afirma que, se conseguir voltar ao Brasil, vai procurar ajuda psicológica para as crianças. “À noite, elas ficam no meu colo e tampo os ouvidos delas para não escutarem o barulho das bombas”, afirma

Ele tenta acalmar as crianças dizendo que são rojões usados em festas de aniversário. “A pequena ainda fica quietinha, mas a maior, quando ouve o barulho, já diz: ‘papai, olha o avião, vai lançar bomba’.”

Rassan apela ao governo brasileiro para que convença as autoridades do Egito a abrirem a fronteira ao sul, por onde poderia deixar Gaza com a família.

O Itamaraty estima a presença de 25 brasileiros em Gaza. Na noite desta quinta (12), o Exército de Israel informou as Nações Unidas que todos os palestinos vivendo na porção norte da Faixa de Gaza devem ir ao sul do território nas próximas 24 horas, sugerindo uma provável invasão da região. Cerca de 1,1 milhão de pessoas moram na área indicada.

Durante toda a entrevista de Rabee por telefone foi possível ouvir barulho de aviões que sobrevoam Gaza. Ele diz que as aeronaves que passam pelo território durante o dia são usadas principalmente para monitoramento e comunicação de possíveis alvos. “E à noite as bombas caem. Vira um inferno.”