Uruguai apreende mais de 400 quilos de cocaína em área rural do país

Dois adultos e dois menores de idade foram detidos e estão à disposição da Justiça, visto que sua formalização está prevista para as próximas horas

Autoridades do Uruguai informaram nesta quarta-feira (13) que apreenderam mais de 400 quilos de cocaína e prenderam quatro pessoas em uma operação realizada em uma área rural no oeste do país.

O Ministério do Interior afirmou em um comunicado que após uma perseguição em uma zona rural no departamento de Soriano, quatro pessoas foram detidas e um veículo com 443 quilos de cocaína foi apreendido.

As investigações mais recentes indicam que a droga pode ter chegado ao Uruguai a partir de um avião de pequeno porte procedente da Bolívia que não pôde ser detido, informou à AFP o porta-voz do MP, Javier Benech.

Dois adultos e dois menores de idade foram detidos e estão à disposição da Justiça, visto que sua formalização está prevista para as próximas horas. Entre os presos está o motorista da van que transportava a droga e uma pessoa que se encontrava nas proximidades portando armas e supostamente ligada à organização.

A operação, na qual participaram diversas unidades e quarteis da Polícia Nacional, foi liderada pela Direção Geral de Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e também envolveu os departamentos de Flores e San José, que fazem fronteira com Soriano.

Nos últimos cinco anos, o Uruguai passou de um país de trânsito a de armazenamento da cocaína traficada da Bolívia para a Europa, segundo especialistas e autoridades.

O governo de Luis Lacalle Pou atribui o aumento da criminalidade e da violência em solo uruguaio, especialmente os homicídios, ao tráfico de drogas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse