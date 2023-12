Ataque russo deixa dezenas de feridos na capital ucraniana

O Ministério da Saúde informou que 53 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. Os destroços dos mísseis caíram principalmente na zona leste da cidade

Um bombardeio com mísseis russos na madrugada desta quarta-feira (13) deixou dezenas de feridos e provocou danos em um hospital infantil de Kiev, no ataque mais grave contra a capital da Ucrânia em vários meses.

A Força Aérea Ucraniana afirmou que a Rússia iniciou o ataque “precisamente às 3H00 (22H00 de Brasília, terça-feira)” com o lançamento de 10 mísseis contra Kiev que foram derrubados.

O Ministério da Saúde informou que 53 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. Os destroços dos mísseis caíram principalmente na zona leste da cidade.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que “um míssil caiu no perímetro de um hospital na capital” durante o ataque noturno.

Um jornalista da AFP ouviu várias explosões no centro de Kiev, seguidas logo depois pelo acionamento das sirenes de alerta.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, elogiou o trabalho dos militares e se comprometeu a reforçar as defesas aéreas do país.

“A Rússia confirmou novamente o título de país vergonhoso que lança foguetes durante a noite, atacando áreas residenciais, jardins de infância e instalações de energia no inverno”, afirmou nas redes sociais.

Reforçar apoios

Nesta quarta-feira, Zelensky desembarcou na Noruega para uma reunião com os governantes das cinco nações nórdicas, doadores cruciais da Ucrânia no conflito com a Rússia.

“Não se pode vencer sem ajuda”, afirmou o presidente ucraniano à imprensa depois de um encontro com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.

“Porém, não podemos perder, porque só o que temos é nosso país”, acrescentou.

Após o fracasso da contraofensiva iniciada pela Ucrânia em junho, Zelensky tenta reconstruir o apoio dos aliados ucranianos em um momento de aparente cansaço.

As forças russas, no entanto, iniciaram nos últimos dias uma ofensiva em vários pontos no leste e sul da Ucrânia.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu na terça-feira com o homólogo ucraniano na Casa Branca e reiterou que Washington prosseguirá fornecendo armas a Kiev. “Não vou abandonar a Ucrânia”, disse.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, fez um apelo nesta quarta-feira aos 27 membros do bloco para que apoiem a ajuda econômica à Ucrânia e suas aspirações de aderir à União Europeia (UE).

“Terror com mísseis”

O ataque desta quarta-feira foi o segundo contra Kiev em uma semana e ocorreu após um longo período sem bombardeios.

Uma creche foi atingida e um prédio residencial que teve que ser esvaziado. O abastecimento de água de um dos bairros da cidade também foi afetado, segundo as autoridades.

A administração militar de Kiev informou que os destroços dos mísseis caíram em três distritos. “O inimigo está intensificando o terror com mísseis em Kiev”, afirmou em uma nota.

No sul da Ucrânia, nove drones Shahed de fabricação iraniana foram derrubados perto de Odessa, segundo o Exército.

Dois funcionários de uma oficina mecânica ficaram feridos devido à queda de um dos dispositivos e “um edifício de infraestrutura portuária foi parcialmente destruído” por outro drone, afirmou Oleg Kiper, governador de Odessa.

