URGENTE: ONU: quase 836.000 pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa

No total, 835.928 pessoas atravessaram as fronteiras do país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)

Quase 836.000 refugiados fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, informou a ONU em um balanço publicado nesta quarta-feira que compila os dados até 1º de março. No total, 835.928 pessoas atravessaram as fronteiras do país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), um aumento na comparação com o balanço de 677.000 anunciado na terça-feira pelo diretor da agência da ONU, Filippo Grandi. Kharkiv Ao menos quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas em bombardeios russos nesta quarta-feira contra a sede dos serviços de segurança e contra uma universidade em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, informaram os serviços de emergência ucranianos. “Até o momento, 10 pessoas foram retiradas dos escombros. O balanço provisório é de quatro mortos e nove feridos”, afirmaram os serviços de emergência nas redes sociais no momento em que Kharkiv é alvo de uma ofensiva das forças russas. As equipes de emergência informaram que mobilizaram 21 veículos e 90 pessoas para controlar os incêndios e atender as vítimas. O governador de região, Oleg Sinegubov, anunciou que 21 pessoas morreram nos bombardeios de terça-feira, que atingiram especificamente a sede do governo, no centro da cidade, uma mensagem que depois foi apagada das redes sociais. Kharkiv – segunda maior cidade da Ucrânia, com 1,4 milhão de habitantes e próxima da fronteira da Rússia – é um alvo das tropas russas desde o início da invasão em 24 de fevereiro. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Na madrugada de quarta-feira, as autoridades ucranianas afirmaram que tropas russas desembarcaram em Kharkiv e atacaram um hospital. © Agence France-Presse