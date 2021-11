URGENTE: Dezenove países prometem parar de financiar energias fósseis fora de seus territórios

“Investir em projetos relacionados com a extração contínua de energia fóssil implica crescentes riscos”, afirma comunicado

Ao menos 19 países, incluindo Estados Unidos e Canadá, concordaram nesta quinta-feira em parar de financiar com dinheiro público projetos de extração de energias fósseis fora de seus territórios até o fim de 2022.

“Investir em projetos relacionados com a extração contínua de energia fóssil implica crescentes riscos, sociais e econômicos”, afirma um comunicado divulgado na COP26 de Glasgow.

O comunicado conjunto, no entanto, não tem as assinaturas de grandes consumidores e investidores de combustíveis fósseis, como China, Japão e Coreia do Sul.

“Temos que colocar o financiamento público do lado correto da história”, declarou o vice-ministro britânico de Negócios e Energia, Greg Hands.

A medida representa “a próxima fronteira crítica que devemos cruzar se desejamos manter de pé +1,5 ºC”, afirmou Hands, em referência ao limite de aquecimento do planeta adotado como objetivo pela comunidade internacional no Acordo de Paris sobre o clima.

Os denominados projetos de energia de origem fóssil contínuos (petróleo, gás e carvão) são os que não incluem medidas para absorver as emissões de carbono que produzem.

© Agence France-Presse