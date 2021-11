URGENTE: Câmara dos Deputados do Chile aprova julgamento político de destituição do presidente Piñera

Presidente é acusado de manter vínculo com a polêmica venda da mineradora Dominga nas Ilhas Virgens, um paraíso fiscal, revelada no escândalo ‘Pandora Papers’

A Câmara dos Deputados do Chile aprovou nesta terça-feira (9), após um debate de várias horas, o julgamento político contra o presidente Sebastián Piñera por seu vínculo com a polêmica venda da mineradora Dominga nas Ilhas Virgens, um paraíso fiscal, revelada no escândalo ‘Pandora Papers’.

Os parlamentares conseguiram reunir os 78 votos necessários para que a acusação que busca o impeachment do presidente do Chile avance ao Senado.

Ao concluir a defesa no plenário, o advogado de Piñera, Jorge Gálvez, afirmou: “Eu peço, ilustres deputados e deputadas, que rejeitem esta injusta e improcedente acusação constitucional”

pb/lm/fp

