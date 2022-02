União Europeia está dividida sobre adesão da Ucrânia ao bloco, diz chefe do conselho

Em discurso nesta segunda, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, reforçou o pedido de adesão do país à UE

O chefe do Conselho da União Europeia, Charles Michel, disse nesta segunda-feira (28) que há “opiniões diferentes” entre os 27 Estados-membros do bloco sobre a adesão da Ucrânia.

“Este é um debate que, de qualquer forma, será realizado”, disse Michel.

Em discurso nesta segunda, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, reforçou o pedido de adesão do país à UE.

O governo russo vai retaliar as sanções ocidentais contra a indústria de aviação do país devido à invasão da Ucrânia, disse nesta segunda-feira (28) o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov.

“O princípio orientador será a reciprocidade, e nossos próprios interesses estarão à frente disso”, disse Peskov, em uma teleconferência, sem especificar quais serão as retaliações. “As sanções são duras, são um problema […], mas a Rússia tem todo o potencial necessário para compensar os danos.”

A União Europeia anunciou neste domingo (27) o veto no espaço aéreo do bloco a aeronaves russas, incluindo jatos particulares. A medida sem precedentes tem o objetivo de pressionar o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar a invasão da Ucrânia.

O governo britânico anunciou nesta segunda-feira (28) novas sanções que visam impor “consequências severas ao presidente Vladimir Putin e à economia russa” devido à invasão militar na Ucrânia.

As novas medidas, coordenadas com os EUA e a União Europeia, miram o Banco Central da Rússia, impedindo que a instituição aplique suas reservas estrangeiras para diminuir o impacto das sanções já impostas, além de minar a capacidade de se envolver em transações de câmbio para apoiar o rublo.

As restrições envolvem ainda outras instituições financeiras do país e incluem medidas para evitar que empresas russas atuem no mercado britânico.

Também determinam uma proibição contra a exportação de uma variedade de equipamentos e componentes técnicos de ponta e críticos em setores como eletrônicos, telecomunicações e aeroespacial.