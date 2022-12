UE: ministros falham novamente em acordo para teto de preço do gás

Os ministros de energia da União Europeia falharam mais uma vez em superar suas profundas diferenças nesta terça-feira sobre um teto para o preço do gás natural

Os ministros de energia da União Europeia falharam mais uma vez em superar suas profundas diferenças nesta terça-feira sobre um teto para o preço do gás natural que muitos esperam que baratearia as contas de serviços públicos para que as pessoas possam ficar um pouco mais aquecidas durante os duros dias de inverno – se não este ano, então mais tarde.

Os ministros saíram de sua quinta reunião de emergência de mãos vazias porque não conseguem chegar a um acerto devido ao medo de que os fornecedores globais simplesmente ignorem a Europa quando outros oferecerem mais dinheiro. “Houve muito progresso, mas nenhum avanço final ainda”, disse o ministro alemão Robert Habeck.

“Estávamos tão perto hoje”, disse o ministro da Indústria checo, Jozef Sikela, acrescentando que os ministros se reuniriam novamente na próxima segunda-feira. “Haverá apenas uma questão em aberto para a discussão na segunda-feira e este é o nível de preços que aciona o mecanismo” – que foi o cerne da disputa desde o início. Sikela disse que ninguém pediu que a questão fosse abordada na cúpula de líderes da UE nesta quinta-feira.

Um lado está exigindo um teto para reduzir os preços do gás para as famílias – incluindo Grécia, Espanha, Bélgica, França e Polônia – enquanto nações como Alemanha e Holanda insistem que o abastecimento estará em risco se um teto impedir que os países da UE comprem gás acima de um certo preço.



Estadão Conteúdo