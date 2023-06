UE anuncia plano de desenvolvimento dos Bálcãs e acena para possível adesão de países

O anúncio foi feito no Globsec Fórum de Segurança Global de Bratislava

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou nesta quarta-feira um novo programa de desenvolvimento para os países dos Bálcãs. O anúncio foi feito no Globsec Fórum de Segurança Global de Bratislava.

De acordo com Von der Leyen, o plano é focado em quatro pilares: aproximar os Bálcãs Ocidentais do mercado comum da União Europeia, aprofundar a integração econômica regional, acelerar as reformas fundamentais na região e aumentar os fundos de pré-adesão.

“Para todos os países que aderiram à UE nas últimas duas décadas, o acesso ao mercado comum tem sido o principal motor para seu crescimento econômico”, afirmou a presidente, destacando a importância econômica que o plano terá para a vida dos residentes na região dos Bálcãs.

O plano visa acelerar a aproximação entre os países e o bloco, e acelerar a eficiência energética dos países, hoje dependentes da Rússia.

Estadão conteúdo