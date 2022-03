Ucrânia: um jornalista americano é morto a tiros e outro ferido

Os dois homens foram atingidos enquanto dirigiam com um civil ucraniano, também ferido, disse à AFP Danylo Shapovalov

Um jornalista americano foi morto e outro ferido a tiros neste domingo (13) em Irpin, no extremo noroeste de Kiev, onde as forças ucranianas estão lutando contra as forças russas, segundo fontes concordantes.

Os dois homens foram atingidos enquanto dirigiam com um civil ucraniano, também ferido, disse à AFP Danylo Shapovalov, médico envolvido com as forças ucranianas que cuidaram das vítimas. Um jornalista da AFP viu o corpo do jornalista morto.

As autoridades ucranianas acusaram rapidamente as forças russas de atirar nos jornalistas, mas até o momento não se sabe de onde vieram os tiros.

Jornalistas da AFP que estavam na área neste domingo ouviram disparos de artilharia e armas leves.

Um jornalista da AFP viu o corpo da vítima, que carregava seus documentos de identidade, incluindo um credenciamento do New York Times.

A vítima é Brent Renaud, 50, fotógrafo e diretor, disse o jornal americano em nota. Ele colaborou com o jornal no passado, mas não trabalhou para este veículo na Ucrânia, de acordo com a declaração.

O outro jornalista americano, aparentemente levemente ferido, contou o que aconteceu em um vídeo publicado nas redes sociais.

© Agence France-Presse