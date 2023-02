Ucrânia ‘triunfará’, diz Zelensky um dia antes do aniversário de um ano da invasão

A Ucrânia “triunfará” sobre as tropas russas e o terror — afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quinta-feira (23), um dia antes do primeiro aniversário da invasão de Moscou a seu país. “Nós não quebramos, nós superamos muitas provações e vamos triunfar. Vamos responsabilizar todos aqueles que trouxeram este mal, esta guerra, a nossa terra. Todo o terror, todos os assassinatos, todas as torturas, todos os saques”, afirmou em uma mensagem publicada nas redes sociais. Ele acrescentou que a Rússia escolheu “o caminho do assassino, o caminho do terrorista, o caminho do torturador, o caminho do saqueador”, ao desencadear esta guerra e que esta “escolha de Estado” implica uma “responsabilidade de Estado pelo terror cometido”. © Agence France-Presse