Ucrânia recebe US$ 33,8 milhões em doações em criptomoedas, diz Elliptic

Companhia que monitora transações com criptomoedas, a Elliptic afirma que US$ 33,8 milhões em moedas digitais foram enviados ao governo da Ucrânia e a organizações não governamentais, desde o início da invasão militar russa ao país. Quase um terço desse montante foi enviado apenas na terça-feira.

A empresa disse que a maioria das doações foi feita em bitcoin e ether.

A Ucrânia fez um pedido por contribuições no Twitter, na semana passada. Até agora, ela recebeu 30 mil doações, incluindo US$ 5,8 milhões de Gavin Wood, programador britânico que foi um dos criadores do ethereum.

A Elliptic também advertiu que há golpistas tentando conseguir criptomoedas com o caso.

Estadão Conteúdo