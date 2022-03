Rússia se prepara para aumentar brutalidade na Ucrânia, diz embaixadora dos EUA na ONU

Greenfield acusou as forças de Vladimir Putin de atacarem civis e prédios públicos que incluem orfanatos, hospitais jardins de infância

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou nesta quarta-feira (2) que a Rússia está se preparado para aumentar a brutalidade de sua campanha militar na Ucrânia.

“A Rússia está destruindo serviços vitais que levam gás e água potável para a população da Ucrânia. Agora, parece que está se preparando para aumentar a brutalidade”, disse Greenfield, citando vídeos que mostram forças militares transportando armamentos que, segundo ela, são banidos pela Convenção de Genebra.

Greenfield acusou as forças de Vladimir Putin de atacarem civis e prédios públicos que incluem orfanatos, hospitais, jardins de infância e memoriais. Para Greenfield, a guerra na Ucrânia tem efeitos devastadores para todo a Ucrânia.

“[A Rússia] espalhou fome e fez com que muitos deixassem sua casa”, disse Greenfield. ” As Nações Unidas foram traídas. As ações da Rússia não respeitam aquilo que nós respeitamos.”

A embaixadora disse ainda que os Estados Unidos escolheram ficar ao lado do povo ucraniano e expressou apoio aos protestos contra a guerra em todo o mundo.