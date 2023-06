“Prigozhin é apenas parte do grupo e parte do plano, a ponta do iceberg do processo de desestabilização”, escreveu

O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, afirmou que a rebelião do grupo mercenário Wagner, liderada por Yevgeny Prigozhin, na Rússia, é “o primeiro estágio do desmantelamento do sistema de Putin”.

“Prigozhin é apenas parte do grupo e parte do plano, a ponta do iceberg do processo de desestabilização”, escreveu Danilov em sua conta no Twitter. “Na Rússia, formou-se um grupo de pessoas insatisfeitas – forças de segurança, funcionários e capital oligárquico, que consideram as ações de Putin mortais para seus próprios interesses e existência, uma ameaça à Rússia”, acrescentou.

Para o secretário, a marcha do grupo mercenário sobre a cidade de Rostv foi uma demonstração de seriedade dessas intenções, das oportunidades existentes “e da criação de condições para o início do processo de trânsito do poder, voluntário ou forçado”.

No comunicado, Danilov ainda disse que a única maneira para Putin se salvar seria por meio do “expurgo total do bloco de poder” e uma punição demonstrativa de Prigozhin, com a introdução da lei marcial no país e a implantação de repressão em massa. “É uma grande questão se a máquina punitiva zolotov-bortnikov referência aos nomes de dois oficiais de segurança da Rússia, focada em espancar hipsters, mulheres e adolescentes, é capaz de cumprir essas funções”, disse

“O regime de Putin foi apunhalado pelas costas, se não um golpe instantaneamente mortal, mas certamente inevitável, embora atrasado no tempo”, acrescentou.

Estadão Conteúdo