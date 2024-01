Ucrânia pede investigação internacional sobre queda de avião militar da Rússia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Ucrânia pediu nesta quinta (25) uma investigação internacional sobre a derrubada de um avião de transporte militar que caiu em Belgorodo, na Rússia, matando todas as 74 pessoas a bordo –65 das quais seriam prisioneiros de guerra ucranianos a serem trocados por russos.

O pedido, feito pelo ombudsman da Ucrânia, Dmytro Lubinets, numa transmissão pela TV, veio um dia depois de Moscou acusar Kiev de abater o avião deliberadamente. O governo ucraniano não disse se suas tropas eram ou não responsáveis pela queda e não confirmou a presença de prisioneiros ucranianos a bordo.

Lubinets afirmou que enviará cartas para as Nações Unidas e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha com o pedido de investigação. “Em relação a uma investigação internacional, acredito que faremos a nossa parte para que isso aconteça. Mas estou convencido de que os russos não entregarão nenhum material para análise e simplesmente culparão a Ucrânia”, disse Lubinets.

“De acordo com minhas informações, não posso afirmar positivamente que havia de fato prisioneiros de guerra. Não vimos qualquer indicação de que houvesse um número tão grande de pessoas no avião”, acrescentou.

Nesta quinta, está prevista uma reunião de urgência da Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, a pedido de Moscou, para discutir o caso.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou na noite de quarta que era necessário maior clareza sobre o que aconteceu, especialmente no que diz respeito a quem estava a bordo, e acusou a Rússia de “brincar com a vida dos prisioneiros ucranianos”.

A Rússia classificou a derrubada do avião como um “ato terrorista”. Nesta quinta, o Kremlin disse que ninguém poderia afirmar nesta fase como o incidente afetaria futuras trocas de prisioneiros.

O avião foi derrubado em Belgorodo, a 45 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. De acordo com Moscou, o Exército ucraniano “sabia com certeza” que os russos levariam os prisioneiros ucranianos de avião para a cidade e depois para um ponto de encontro na fronteira.

Por sua vez, os serviços de inteligência ucranianos disseram que a Ucrânia não havia sido informada da necessidade de garantir a segurança do espaço aéreo na área.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, os ucranianos lançaram dois mísseis a partir de um sistema de defesa antiaérea localizado na região de Kharkiv para derrubar o avião de transporte militar Il-76 e depois poder acusar a Rússia.

Os 65 soldados ucranianos capturados que, de acordo com a Rússia, estavam a bordo, bem como três militares russos acompanhantes e seis tripulantes, morreram, indicou o ministério.