Chuva deixa famílias desabrigadas no litoral de São Paulo

Na noite de ontem (24), a chuva voltou a causar estragos no litoral de São Paulo, deixando famílias desabrigadas. O temporal começou por volta das 19h, e seguia no começo da manhã desta quinta-feira (25). Há risco de deslizamento de terra, e por isso, as pessoas precisaram deixar suas casas em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba.

As rodovias Mogi-Bertioga e a Serra Antiga de Tamoios, que levam ao litoral, estão com pontos de interdição.