Ucrânia diz ter retomado cidades do controle russo

O Exército da Ucrânia lançou uma ofensiva contra posições russas no leste e no norte do país. Segundo o governo de Kiev, as tropas conseguiram avançar 50 km dentro das linhas russas e recuperaram algumas cidades sob controle do Kremlin. Na noite de sexta-feira, 10, o presidente ucraniano Volodmir Zelenski anunciou que suas tropas haviam retomado cerca de 30 cidades no nordeste do país, na região de Kharkiv, como parte dessa contraofensiva.

“As tropas ucranianas estão avançando no leste da Ucrânia, liberando mais cidades e vilarejos. Sua bravura, juntamente com o apoio militar ocidental, está produzindo resultados extraordinários”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, em um comunicado divulgado nas redes sociais. “É crucial continuar enviando armas para a Ucrânia. Derrotar a Rússia no campo de batalha significa uma vitória para a paz na Ucrânia.”

Neste sábado, 10, as forças ucranianas afirmaram ter entrado em Kupiansk, uma cidade do leste que está sob controle russo há meses. As forças especiais postaram fotos nas redes sociais mostrando seus combatentes “em Kupiansk, que sempre será ucraniana”.

O Ministério da Defesa russo anunciou na sexta-feira o envio de forças à região e divulgou um vídeo mostrando vários caminhões militares transportando canhões e veículos blindados.

A maior cidade até agora reconquistada pelas tropas ucranianas é Balaklia, onde cerca de 30 mil pessoas viviam antes da guerra. Alguns relatórios sugerem que as forças de Kiev avançaram mais para leste, mas esses dados não puderam ser verificados.

Estadão Conteúdo