Ucrânia diz que perdeu contato com instalações de Tchernóbil

A Ucrânia avisou o órgão de vigilância nuclear da ONU nesta quinta-feira (10) que perdeu o contato com as instalações de resíduos radioativos em Tchernóbil. O local está atualmente sob controle de tropas russas, que tomaram a usina nuclear da região ainda no início da invasão do país.

“A Ucrânia informou à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que perdeu todas as comunicações com a Usina Nuclear de Tchernóbil, um dia depois que o local controlado pela Rússia perdeu as fontes externas de energia”, comunicou o órgão ligado às Nações Unidas.

Anteriormente, segundo as autoridades ucranianas, o contato ainda era possível por meio de emails. Mais de 200 técnicos e guardas estão presos no local e trabalham há 13 dias sob vigilância russa.

Na quinta, a operadora ucraniana informou que o fornecimento de energia para a usina estava completamente cortado, o que poderia afetar os equipamentos de segurança da estrutura. “Não há possibilidade de restabelecer as linhas”, declarou a agência local na ocasião.

Mais tarde, a ONU tentou diminuir as tensões e disse que o apagão “não tem grande impacto sobre a segurança” do local. Tchernóbil foi, em 1986, palco de um dos maiores acidentes nucleares do planeta e fez com que milhares de pessoas tivessem que abandonar suas casas para fugir dos enormes índices de radiação.