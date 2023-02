Ucrânia deve ‘trabalhar com China’ para encerrar guerra, diz Zelensky

Nesse documento, “parece-me que há respeito por nossa integridade territorial, temas de segurança”, declarou o presidente

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta sexta-feira (24) considerar necessário “trabalhar com a China” para resolver o conflito com a Rússia, depois de Pequim ter apresentado uma proposta para acabar com a guerra.

Nesse documento, “parece-me que há respeito por nossa integridade territorial, temas de segurança. Devemos trabalhar com a China nesse ponto”, declarou Zelensky, em entrevista coletiva.

