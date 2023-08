Ucrânia detém mulher acusada de planejar assassinato de Zelenski

A mulher não teve seu nome revelado. No comunicado, porém, o SBU afirma que ela era funcionária de uma loja de artefatos militares pertencente a uma das unidades do Exército na região

(FOLHAPRESS)

O serviço secreto da Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (7) ter detido uma mulher suspeita de planejar o assassinato do presidente Volodimir Zelenski e de atuar como informante para os russos. Segundo o órgão, ela foi presa em flagrante, enquanto tentava se comunicar com agentes da inteligência russa.

Em nota, o serviço secreto, conhecido pela sigla SBU, afirmou que as suspeitas de que a mulher planejava o assassinato de Zelenski têm relação com seu comportamento pouco antes de uma visita do líder à região de Mikholaiv, no sul, no mês passado. Então, ela teria tentado prever o itinerário do presidente, listando os lugares da cidade por horário.

Ao descobrir o plano, o serviço secreto reforçou a segurança de Zelenski, mas não expôs a suposta informante. Segundo o SBU, logo em seguida ela ajudou então a planejar um ataque aéreo de grande escala em Otchakov, cidade onde ela morava, tentando identificar a localização de depósitos de munição e de equipamentos eletrônicos das Forças Armadas ucranianas na área.

A mulher não teve seu nome revelado. No comunicado, porém, o SBU afirma que ela era funcionária de uma loja de artefatos militares pertencente a uma das unidades do Exército na região.

Ainda de acordo com o serviço secreto, ela se deslocava pela área fotografando equipamentos ucranianos e depois encaminhava a informação obtida para os russos. Ela também teria obtido informações por meio de fontes na comunidade local.

A mulher é acusada de vazar informações acerca da movimentação de armamentos e outros equipamentos militares do Exército ucraniano e se tornou alvo de uma investigação. Ela pode ser condenada a até 12 anos de prisão.