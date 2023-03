Twitter passa a responder à imprensa com emoji de cocô

Em geral, o endereço é utilizado por profissionais do jornalismo para cobrar posicionamentos oficiais e informações da empresa

O email oficial do Twitter para atender a profissionais da imprensa agora responde a todas as solicitações de forma automática com um emoji de cocô. A informação foi divulgada pelo próprio CEO da empresa, Elon Musk, em seu perfil na rede social neste domingo (19).

Em geral, o endereço é utilizado por profissionais do jornalismo para cobrar posicionamentos oficiais e informações da empresa. A reportagem fez três tentativas de contato no [email protected] e recebeu como resposta a figurinha. Utilizando um email pessoal, a reportagem não obteve o retorno automático.

O emoji de cocô já foi utilizado publicamente por Musk quando o bilionário discutiu com o então presidente-executivo do Twitter, Parag Agrawal. Na ocasião, Musk ainda tentava comprar a companhia, posteriormente adquirida por U$ 44 bi.

A nova medida ocorre em meio a um cenário de cortes e redução de equipes dentro da empresa. Desde que assumiu o comando da rede social, em outubro de 2022, Musk promoveu demissões em massa que reduziram o número de funcionários da empresa de 7.000 para menos de 2.000 em todo o mundo. No Brasil, não há mais equipe de assessoria e atendimento à imprensa.

Nas últimas semanas, a rede também tem apresentado problemas de instabilidade e panes em recursos como links externos e publicação de fotos e vídeos.

A empresa passou a cobrar pela opção de segurança da autenticação de dois fatores, como parte da promoção do Twitter Blue, um serviço de assinatura que dá aos usuários recursos exclusivos e reduz o número de propagandas exibidas na timeline.