“Estamos recuperando o que foi destruído”, diz Lula no lançamento do Mais Médicos

Na coletiva, o presidente voltou a repetir que a educação e a saúde não devem ser tratadas como gastos, e sim como investimento

Na manhã desta segunda-feira (20), aos 80 dias de governo Lula, o presidente relançou, oficialmente, o programa Mais Médicos. Ao todo, serão abertas 15 mil vagas, com um investimento de R$ 712 milhões somente neste ano. “Estamos recuperando tudo de bom que foi destruído nos últimos seis anos”, disse ele.

Alvo de muitas críticas no passado, Lula deixou claro que a preferência no programa é por médicos brasileiros. Em seguida, brasileiros formados no exterior, e se necessário, serão contratados médicos estrangeiros.

No balanço desses primeiros 80 dias de governo, o presidente disse que assumiu o compromisso de fazer o levantamento da realidade do país, para ‘descobrir o grau de destruição que o país foi submetido nos últimos anos’. O foco agora, segundo ele, não é falar mal de quem destruiu, e sim tentar preparar o país para o próximo período.

O programa Mais Médicos foi criado em 2013, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Lula aproveitou o momento de relançamento para agradecer aos profissionais da saúde que tanto cuidaram da população brasileira durante o período da pandemia, e disse que esse programa e o nacional de imunização voltaram para ficar.

Para finalizar, o presidente voltou a repetir que a educação e a saúde não devem ser tratadas como gastos, e sim como investimento.